Ryan Adams, prima apparizione live dopo le accuse di molestie. Video

Dopo essere finito al centro di un’inchiesta del New York Times - che metteva in luce diverse accuse di molestie nei confronti di alcune donne, tra cui l’ex moglie Mandy Moore - il cantautore statunitense è tornato sulle scene per la sua prima apparizione live dopo lo scandalo. Ryan Adams è stato ospite dello show di Jesse Malin a Los Angeles lo scorso 9 gennaio. Sul palco dell’Hotel Cafe, la voce di “Come pick me up” si è unito a Malin per eseguire dal vivo il brano “Queen of the underworld” - traccia inclusa nel disco di debutto del musicista di New York, “The fine art of self destruction” del 2002, prodotto proprio da Ryan Adams.

Lo scorso mese di luglio Adams era tornato a farsi sentire sui social pubblicando un post su Twitter in cui diceva: “Ho molto da dire. Lo farò. Presto.” A quel tweet aveva poi fatto seguito un video condiviso su Instagram contente il frammento di una canzone.