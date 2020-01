Sanremo 2020, Dua Lipa ospite internazionale al Festival. Tutti i nomi

Anche Dua Lipa tra gli ospiti internazionali del Festival di Sanremo 2020. Ad annunciare la presenza della cantautrice britannica di origini albanesi-kosovare sul palco dell'Ariston è stato il conduttore e direttore artistico della manifestazione, Amadeus, nel corso della conferenza stampa di presentazione della 70esima edizione del Festival, attualmente in corso di svolgimento al Casinò di Sanremo. Il nome della 24enne popstar, che è salita alla ribalta nel 2015 con il singolo "Be the one" e che sta per tornare sulle scene discografiche con il nuovo album "Future nostalgia" (e ad aprile sarà in concerto in Italia, al Mediolanum Forum di Assago, Milano), va ad aggiungersi a quelli di Lewis Capaldi (all'Ariston nella terza serata), Tiziano Ferro (che sarà presente sul palco dell'Ariston tutte le sere) e Salmo (si esibirà nel corso della prima puntata del Festival). Sempre nel corso della conferenza stampa è stata ufficializzata la presenza nel cast di altri ospiti i cui nomi erano circolati in questi mesi: Mika, Massimo Ranieri (che duetterà anche con Tiziano Ferro) e Johnny Dorelli.

Non è stata confermata la presenza di Al Bano e Romina Power: "Al Bano si è proclamato ospite. L'idea è quella di avere Al Bano e Romina sul palco. Hanno inciso una nuova canzone dopo venticinque anni, l'ha scritta Cristiano Malgioglio. Ci siamo parlati a Capodanno. Gli ho detto: 'Sarebbe stato bello se aveste voglia di venire'", il commento di Amadeus. Trattative ancora aperte anche con Zucchero e Ultimo: "Ho parlato personalmente con Ultimo e l'ho invitato ad esibirsi nell'ultima serata". Myss Keta racconterà invece il Festival sui social, con alcune pillole video.

Tra gli ospiti non musicali, ci saranno anzitutto le undici co-conduttrici scelte da Amadeus: nella prima serata al suo fianco vedremo Diletta Leotta e Rula Jebreal, nella seconda i volti del Tg1 Emma D'Aquino e Laura Chimenti ma anche Sabrina Salerno e Monica Bellucci, nella terza la conduttrice albanese Alketa Vejsiu e l'argentina Georgina Rodriguez (nota ai più per essere la compagna del calciatore Cristiano Ronaldo), nella quarta Antonella Clerici e Francesca Sofia Novello (partner del campione di MotoGp Valentino Rossi) e nella quinta Mara Venier.

Nel corso della conferenza stampa è stata svelata anche un'immagine della scenografia del Festival, curata da Gaetano Castelli:

Sul palco dell'Ariston, oltre a Fiorello e a Roberto Benigni, anche il cast del film "Gli anni più belli" di Gabriele Muccino (ne fa parte anche Emma Marrone, già al Festival come cantante in gara e co-conduttrice: nel 2015 affiancò Carlo Conti, insieme ad Arisa) e quello di "Poveri ma ricchissimi" di Fausto Brizi (con Christian De Sica).