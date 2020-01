Thom Yorke, ascolta quattro rarità

Il cantautore, frontman e compositore di Oxford ha reso disponibili nella notte di oggi, martedì 14 genniao, quattro brani mai pubblicati prima d'ora sulle piattaforme digitali: tra le canzoni fatte apparire da poche ore sul Web da Thom Yorke figurano "Hearing Damage", traccia in origine pubblicata nel 2009 all'interno della colonna sonora "The Twilight Saga: New Moon", e tre b-side degli Atoms for Peace, insieme alle quali sono state abbinate “What the Eyeballs Did”, “S.A.D.” e “Magic Beanz”.

Thom Yorke inaugurerà il suo nuovo tour il prossimo 28 marzo a Fairfax, in Canada: dopo dieci date negli USA - delle quali due al prossimo festival Coachella - e tre in Messico il frontman dei Radiohead guadagnerà i palchi europei il 19 giugno a Glasgow, per poi dirigere alla volta di Manchester, Londra, Gdynia (Polonia), Rosklide (in Danimarca), Werchter (Belgio), Amsterdam, e arrivare finalmente a Milano per la sua unica esibizione italiana del 2020 il 9 luglio, data per la quale l'artista britannico è attesa all'Ippodromo del Galoppo di San Siro.