Richard Fortus e la canzone dei Guns N'Roses che non ha mai suonato in concerto

Il chitarrista dei Guns N'Roses Richard Fortus, parlando con la rivista Forbes, ha svelato che lo scorso ottobre, impegnato con la band di Axl e Slash all'Austin City Limits, ha provato a guardare il live dei Tame Impala che stavano suonando in contemporanea su di un altro palco.

Queste le curiose parole di Fortus:

“Abbiamo appena fatto l'ACL e c'erano in calendario anche Billie Eilish e i Tame Impala. Questi erano due che ero felice di vedere. Sfortunatamente, i Tame Impala erano programmati in contemporanea con noi. In realtà li guardavo durante il nostro set. Amo quella band. Potevo vagamente distinguere le canzoni che stavano suonando, ma stavano suonando a un miglio di distanza. Potevo vedere lo schermo gigante e ascoltarli. Era una band che volevo davvero vedere.”

Aggiunge ancora sul gruppo australiano:

“Rischiano dal vivo. Si distendono ed è diverso, non è la stessa cosa ogni sera. C'è un elemento di pericolo nella cosa. Potrebbe essere fantastico o potrebbe essere un disastro e dipende solo dalla sera e da quanto sei disposto a scoprirti.”

Fortus ha paragonato questo tipo di approccio al modo in cui lui e il suo compagno di band Slash affrontano le loro esibizioni:

“Non rimane in carreggiata. Ogni serata è diversa. Lo facciamo tutti e due e so che lui mi ispira a non ripetermi. Quindi penso che ci spingiamo a vicenda per andare sempre più lontano”.

Il 53enne musicista ha inoltre detto che spera che i Guns N'Roses possano pubblicare della nuova musica quest'anno e ha rivelato che c'è una canzone del loro catalogo che non ha mai potuto suonare in concerto. Dice:

"Durante la mia permanenza nella band, che ora va per i 18 anni (ci è entrato nel 2002), ci sono state un sacco di canzoni che abbiamo provato ma che non abbiamo mai suonato dal vivo. Uno che vorrei fare, adoro davvero quella canzone, è "Perfect Crime". L'ho suonata con questa band per anni e per qualche motivo non l'abbiamo mai suonata dal vivo."

“Perfect Crime” è una canzone scritta da Axl Rose, Slash e Izzy Stradlin ed è inclusa in “Use Your Illusion I”, il terzo album dei Guns N'Roses pubblicato il 17 settembre 1991.

I Guns N'Roses suoneranno in concerto in Italia per una unica data il 12 giugno alla Visarno Arena di Firenze.