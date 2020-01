E' morta l'“Agnese delle cocomere” di Lucio Dalla

E' morta all'età di 93 anni Agnese Lelli, persona molto popolare a Bologna, titolare per molti anni di un chiosco in piazza Trento e Trieste (ora gestito dal figlio e dai familiari) aperto fino a tarda notte d'estate.

Lucio Dalla, come riporta l'Ansa, le dedicò il brano “Agnese delle cocomere” incluso nell'album “Luna Matana” (leggi qui la nostra recensione) pubblicato dal cantautore bolognese nel 2001. "Di nuovo insieme, ciao mitica Agnese", si legge in un messaggio pubblicato sulla pagina Facebook del locale accompagnato da una foto che la ritrae assieme a Lucio Dalla, scomparso il primo marzo 2012. I funerali di Agnese sono in programma giovedì mattina in Certosa a Bologna.