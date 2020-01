Sanremo 2020: ecco chi vincerà (per i bookmaker)

Il prossimo 4 febbraio prenderà il via la settantesima edizione del festival di Sanremo, la manifestazione canora per la sua intera durata – la serata finale avrà luogo sabato 8 febbraio - calamiterà l'attenzione di larga parte del pubblico italiano, ancora sensibile dopo tutti questi anni al fascino di questa immarcescibile competizione canora.

Lo scorso anno a trionfare sul palco del Teatro Ariston sito nella cittadina rivierasca fu l'allora semi sconosciuto rapper milanese Mahmood con la canzone “Soldi”. Una sorpresa che in pochi avrebbero pronosticato solo un paio di settimane prima. Per i (crediamo) pochissimi che, complice l'amore per le scommesse ed i pronostici, si fossero spinti a investire una quantità di denaro su Mahmood a fine festival avrebbero esultato due volte: per la soddisfazione di avere intascato un discreto gruzzoletto e per quella, non meno appagante, di averci visto giusto e potersi vantare con un 'io l'avevo detto'.

Per quanti avessero il gusto della scommessa nelle proprie corde e per quelli che non scommettono mai, 'ma che per Sanremo uno strappo alla regola si può fare', a seguire riportiamo, a oggi 13 gennaio, ovvero 22 giorni prima dell'inizio della manifestazione, condotta quest'anno da Amadeus, quelle che sono le 'quote' proposte da un paio di agenzie di scommesse online.

Queste sono le prime quote proposte dai bookmaker che, nonostante siano degli esperti nel rilasciarle, hanno pochi elementi per compilarle al meglio. Con il trascorrere dei giorni le quote assegnate ai vari musicisti si faranno via via più precise, anche se le sorprese potrebbero non mancare.

La Snai pone quale principale favorito, con una quota di 5 (puntando un euro se ne vincono cinque), il 22enne rapper campano Anastasio, vincitore della dodicesima edizione del talent televisivo X Factor. Appena sotto, a 6, si trovano Achille Lauro, Alberto Urso e Francesco Gabbani. A 7 si trova Giordana Angi, a 8 Enrico Nigiotti e Marco Masini. Scendendo fino a 10 ecco Elodie. Meno accreditati, a 12, Diodato e Irene Grandi. A 15 si trovano Raphael Gualazzi, i Pinguini Tattici Nucleari e Levante. A 20, appaiati, Michele Zarrillo, Tosca e Piero Pelù, poi, a 25, Le Vibrazioni e Riki. In fondo alla fila riscuotono poca fiducia – per ora – Elettra Lamborghini, Rita Pavone, Paolo Jannacci, Junior Cally, Rancore e la coppia formata da Morgan e Bugo che hanno una quota di 33.

L'altra piattaforma online di scommese che abbiamo consultato, Eurobet, si allinea a Snai per quanto riguarda il nome del vincitore, Anastasio, e la quota, 5. A una quota di 6 ci sono Achille Lauro e Alberto Urso. Scendendo a 7 ecco Irene Grandi. A 9 Giordana Angi e i Pinguini Tattici Nucleari. A 11, solitario, Francesco Gabbani. E ancora più giù, a 15, Elodie e Levante. A 17 Enrico Nigiotti e Riki, seguiti a 21 da Raphael Gualazzi e Marco Masini. A 26 Diodato, Le Vibrazioni e Michele Zarrillo. Ancora più sotto Elettra Lamborghini e Piero Pelù a 31. La coppia Morgan/Bugo è a 41 con Rancore. Junior Cally a 51 e, ultimo, il meno accreditato per la vittoria finale Paolo Jannacci a 67. Eurobet, a oggi, non ha ancora 'quotato' i due ultimi concorrenti al festival, Tosca e Rita Pavone, annunciati la scorsa settimana.