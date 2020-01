White Buffalo in concerto all’Alcatraz di Milano

Dopo il passaggio in Italia della scorsa estate White Buffalo, nome d’arte di Jake Smith, torna a esibirsi in Italia: il cantautore statunitense terrà banco all’Alcatraz di Milano il 27 aprile prossimo. La tappa nella Penisola di Smith, fresco della firma con una major - White Buffalo è entrato nel roster Universal Music Group via Snkefarm Records – fa parte del tour che vedrà l’artista, nato in Oregon ma cresciuto in California, debuttare il 19 aprile a Birmingham per poi spostarsi nel resto del Regno Unito, in Italia e nei Paesi Bassi.

White Buffalo ha pubblicato nel 2017 il suo “Darkest Darks, Lightest Lights”, ideale seguito del precedente “Love & The Death of Damnation”.

I biglietti per il concerto del 17 aprile a Milano sono già disponibili all’acquisto su TicketOne.