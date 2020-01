Muse, ecco le nuove chitarre personalizzate di Matt Bellamy

View this post on Instagram

Now available to pre order! The new Manson Meta Series MBM-1 @mattbellamy signature guitar! RRP £569 Pre order deposit from MGW £100 Link in bio for details. #guitar #guitars #guitarsofinstagram #signatureguitar #mattbellamy #muse #mansonguitars #namm #winternamm #meta #starlightsilver #satinblack #mbm-1