Rockol Awards 2019, a Clara Moroni il premio 'Musicista dell'anno'

E' Clara Moroni la vincitrice del premio "Musicista dell'anno", riconoscimento voluto da NUOVOIMAIE e riservato ai professionisti del mondo della musica coinvolti attivamente nel processo creativo come turnisti e produttori che sarà assegnato ufficialmente nel corso dei prossimi Rockol Awards, in programma a Milano il prossimo giovedì 16 gennaio.



Nata a Milano, la Moroni ha debuttato sulla scena punk cittadina nella seconda metà degli anni Ottanta, per poi affermarsi come apprezzata turnista prima per - tra gli altri - Alberto Fortis, Stadio e Mauro Pagani, poi - a partire dal 1993 - per Vasco Rossi, che tramite Guido Elmi la inserì nella formazione destinata ad accompagnarlo in studio e sui palchi: con il rocker di Zocca la cantante e musicista ha collaborato fino al 2017, anno in cui è salita sul palco del concerto dei record Modena Park, passato alla storia come l'evento singolo di un artista singolo a pagamento più frequentato di sempre.



Accanto all'attività da turnista la Moroni ha coltivato anche una carriera solista che l'ha portata a pubblicare sei album, "Chi ha paura di chi" e "Spiriti" - dati alle stampe rispettivamente nel '90 e nel '92 come Clara & Black Cars - e "Ten worlds", "Bambina Brava", "Sono quello che sono" e "Unica", tutti spediti sul mercato tra il 2010 e il 2018.