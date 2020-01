Michael Stipe: 'Il più bel bacio della mia vita? Quello ad Allen Ginsberg'

Michael Stipe torna a parlare. Dopo aver pubblicato il nuovo singolo "Drive to the ocean", uscito nel giorno del suo compleanno a distanza di qualche settimana dal precedente "Your capricious soul", l'ex leader dei R.E.M. si è prestato a un divertente botta e risposta con il "Guardian": tra le altre cose, ha detto che Harry Styles sarebbe l'attore perfetto per interpretarlo in un film sulla sua vita e che la cosa più costosa che abbia mai comprato è una pagina di un taccuino di Jim Morrison ("Lo regalai ad un mio amico per il suo compleanno").

"Se tu avessi un super potere, quale sarebbe?", gli hanno chiesto. E lui ha risposto: "Distruttore globale delle armi e di chi le vende". Il suo profumo preferito? "Quello della tuberosa". Cosa voleva fare da grande? "L'archeologo, la popstar e il cassiere". A chi chiederebbe scusa? "A tutte le persone con le quali sono andato a letto prima di compiere 27 anni: ero uno stronzo egoista e freddo". Il suo amore più grande? "L'arte". E il più bel bacio? "Quello ad Allen Ginsberg". Chi inviterebbe alla sua cena dei sogni? "Walt Whitman e James Baldwin. Nijinsky e Nureyev. Marthin Luther King Jr. e Marlon Brando". Ma anche "Nina Simone e Etta James. Thom Yorke e Benedict Comberbatch. Donald Glover e PJ Harvey".