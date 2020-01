TikTok, novità in vista nella selezione dei contenuti?

Secondo quanto riferito dal Financial Times, TikTok si starebbe preparando ad affinare le modalità di scelta e selezione di contenuti da offrire ai propri utenti tramite feed per massimizzare le proprie potenzialità in termini di raccolta pubblicitaria: secondo quanto spiegato dalla testata americana la controllata da Bytedance starebbe mettendo a punto "un feed di contenuti curato editorialmente che fornisca uno spazio sicuro ai marchi per fare pubblicità". Secondo gli analisti internazionali, una mossa del genere permetterebbe ai vertici del social fondato nel 2014 da Alex Zhu e Luyu Yang di innalzare il costo dei propri spazi pubblicitari, rassicurando contestualmente i maggiori brand mondiali circa l'eventualità che la propria immagine possa essere associata a contenuti non appropriati.