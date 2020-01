Cosa ci fa Miley Cyrus in studio con Billy Idol (e viceversa)?

Che tra i due ci fosse del feeling lo si era intuito già tempo fa: ricordate il duetto di tre anni fa tra l'ex stellina Disney e il rocker britannico sul palco dell'iHeartRadio Festival a Las Vegas, sulle note di "Rebel yell"? Ora i due si sono decisi a collaborare anche in studio: Miley Cyrus - non nuova a collaborazioni con star del rock: basti pensare al disco congiunto con i Flaming Lips, pubblicato poco dopo il successo internazionale con "Wrecking ball" - ha postato sui suoi canali social ufficiali una foto che la ritrae in sala insieme a Billy Idol e a Andrew Watt, produttore statunitense già al fianco di 5 Seconds of Summer, Post Malone, Lana Del Rey e Blink-182.

Miley Cyrus ha fatto sapere di avere intenzione di spedire nei negozi nel 2020 due nuovi dischi: dopo l'Ep " She is coming " dovrebbero arrivare "She is here" e "She is everything", e il trittico dovrebbe poi comporre l'album "She is Miley Cyrus" (la cui data d'uscita non è stata ancora resa nota). Non è escluso che la collaborazione con Billy Idol possa finire nel nuovo Ep.