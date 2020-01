La copertina: "Tales from Topographic Oceans" degli Yes

Tales from Topographic Oceans è un lavoro potente, di ampissimo respiro: tra i suoi ottanta minuti di musica si condensano riflessioni trascendentali ispirate dalla recente apertura di Jon Anderson, cantante e autore della band, alla filosofia orientale, in particolare all’interpretazione offerta da Paramahansa Yogananda nel suo libro del 1946, Autobiografia di uno Yogi.

Questo distacco dalle tematiche consuete degli Yes non ha certo entusiasmato tutti i fan, e non pochi critici hanno avuto da ridire sull’atteggiamento al contempo dilettantistico e ambizioso della band nell’affrontare, di punto in bianco, riflessioni così profonde. Al di là delle chiacchiere e delle opinioni, però, questa evoluzione degli Yes rispetto al disco precedente, Close to the Edge (1972), viene perfettamente sottolineata dalla copertina del disco, diversa dalle precedenti per genesi e per atmosfera.

Roger Dean, l’autore di questa cover, comincia a collaborare con gli Yes già ai tempi di Fragile. Nel 1971, al centro delle sue riflessioni c’è la preoccupazione per i disastrosi effetti dell’inquinamento. Quella copertina infatti ritraeva una scena apocalittica di una Terra sull’orlo della disintegrazione, da cui gli ultimi sopravvissuti fuggono a bordo di un’arca spaziale.

