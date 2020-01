Nel covo di Trent Reznor e Atticus Ross

Correva l’anno 2011 quando Trent Reznor e Atticus Ross, nell’illustrare una delle tante colonne sonore firmate dai due Nine Inch Nails, in quel caso quella di “The Social Network” di David Fincher, aprivano le porte del loro covo. “Questo è il nostro laboratorio, è qui dove lavoriamo. E, negli anni, questa stanza si è spostata da New Orleans a varie location di Los Angeles, ma siamo esperti di ogni oggetto che possa produrre un suono”, raccontano i musicisti nei bonus contenuti nell’edizione DVD e Bluray del film sul creatore di Facebook. “Credo che il nostro modo di usare gli oggetti non sia molto comune. Beh, non che io abbia lavorato con milioni di persone, ma ho abbastanza esperienza da sapere che lavoriamo in modo diverso”, proseguono tra le apparecchiature che affollano lo studio. E ancora: “Il nostro processo creativo inizia di solito… Parliamo del risultato che vogliamo ottenere, cerco di smetterla di pensare come un tecnico del montaggio e creo d’impulso alcune partiture melodiche”.

L’intervista, d'archivio, prosegue nel video qui sotto, buona visione!