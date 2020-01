Halsey: guarda il nuovo video, tra scene di nudo e ammucchiate

È un video abbastanza spinto quello che accompagna il nuovo singolo di Halsey, "You should be sad": tre minuti e mezzo di provocazioni, tra scene di nudo, ammucchiate e movenze sexy (in più di un passaggio la popstar si tocca le parti intime), mentre la cantante racconta la fine di una storia d'amore lanciando frecciatine al suo ex ("non puoi riempire il vuoto che hai dentro di te con soldi, droghe e macchine", gli dice, ringraziando il cielo per non essere rimasta incinta di lui). La canzone avrebbe dovuto segnare la sua svolta country, ma nel video - che in un giorno ha totalizzato 4 milioni di visualizzazioni - non compaiono praterie o vecchi saloon: il video è tutto ambientato in un club segreto, dove a regnare è la perversione. Nella clip Halsey inossa un costume nero, un paio di stivaletti e un cappello da cowboy, salvo poi rimanere senza veli nel finale, in sella a un cavallo bianco.

Halsey, 25 anni compiuti lo scorso settembre, origini italiane (il suo vero nome è Ashley Nicolette Frangipane) e un'adolescenza difficile alle spalle (i genitori la cacciarono di casa e lei andò a vivere in un seminterrato con alcuni amici), non è nuova a provocazioni del genere. All'inizio del 2017 annunciò l'uscita del suo album "Hopeless fountain kingdom" postando sui suoi canali social ufficiali una foto che la ritraeva nuda . Pochi mesi dopo posò per la rivista erotica "Playboy", che le dedicò la copertina del numero di settembre-ottobre di quell'anno: per il servizio fotografico la cantante accettò di farsi immortalare in topless. Un anno dopo, nell'ottobre del 2018, inserì scene di sesso sotto la doccia nel video del singolo "Without me".

Salita alla ribalta nel 2015 grazie al singolo "New Americana" e all'album "Badlands", in cui raccontava la sua turbolenta adolescenza e i suoi drammi personali (a partire dai disturbi bipolari), la cantante statunitense ha conquistato le classifiche l'anno successivo grazie alla collaborazione con i Chainsmokers su "Closer". Il suo nuovo album, "Manic", uscirà il 17 gennaio e il 13 febbraio la cantante sarà in concerto in Italia per un'unica data ospitata dal Mediolanum Forum di Assago, a Milano.