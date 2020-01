Mahmood: in Spagna un cantante lo imita a 'Tale e quale' con 'Soldi e vince. Video

Prosegue l'inarrestabile successo internazionale di Mahmood, che dopo la vittoria al Festival di Sanremo 2019 con "Soldi" ha sfiorato la vittoria all'Eurovision Song Contest, classificandosi secondo con meno di trenta punti di distacco dal primo classificato, l'olandese Duncan Laurence. Un concorrente della nuova edizione di "Tu cara me suena", la versione originale spagnola del talent show "Tale e quale" (condotto in Italia da Carlo Conti), ha imitato il cantautore milanese in tv, cantando proprio "Soldi". E ha vinto (guarda qui il video dell'esibizione).

Il cantante Jorge González, già concorrente di "Operación triunfo" e "La voz", nella prima puntata dell'ottava edizione di "Tu cara me suena" ha imitato Mahmood e ha messo d'accordo sia la giuria del talent che il pubblico, avendo la meglio sugli altri concorrenti, come il cantante e deejay Mario Vaquerizo (che ha imitato Raffaella Carrà sulle note di "Mama dame 100 pesetas", la versione in spagnolo di "Mamma dammi 100 lire") e la cantante e attrice María Isabel (che ha cantato "Bad guy" imitando Billie Eilish).

Grazie alla vittoria, González è riuscito a intascare il montepremi di 30mila euro, che ha deciso di devolvere in beneficenza.