Kirk Hammett, quando ha riempito la sua auto di bottiglie di alcolici rubate

Gary Holt ha ricordato di quella volta che lui e il chitarrista dei Metallica Kirk Hammett - compagno di band di Holt quando militava nelle fila degli Exodus negli anni ’80 - avevano rubato alcolici in un negozio che era andato a fuoco vicino a dove vivevano in California.

L’episodio è riportato nell’ultimo libro di Jon Wiederhorn, dal titolo “Raising Hell (Backstage Tales From the Lives of Metal Legends)” che - oltre a ritrarre la vita sfrenata condotta dalle rock star - presenta un intero capitolo in cui sono raccolti aneddoti che raccontano la tendenza di alcuni artisti a rubare. Tra questi episodi ce ne sono alcuni che vedono protagonisti Kirk Hammett e chitarrista del gruppo di “Fabulous disaster”.

Gary Holt - già addetto alle sei corde degli Slayer, che nel 2019 hanno deciso di dare l'addio alle scene - ha raccontato:

“Nei locali o alle feste [io e Kirk] prendevamo tutto quello che volevamo, come alcolici o microfoni. Oppure andavamo nei piccoli negozi di musica locale e se avevamo bisogno di qualcosa, noi lo prendevamo e basta - come corde o pedali se li trovavano. Non lo consideravamo neanche come un furto. Consideravamo le cose legittimamente nostre.”

Holt ha poi aggiunto:

“Vicino a dove vivevamo, c’era un negozio di liquori chiamato Wagon Wheel che era andato a fuoco. Non avevamo nulla a che fare con l’incendio ma siamo passati fra le macerie bruciate dell’edificio, rischiando la vito e gli arti, per raggiungere agli alcolici. Le bottiglie con tappi di plastica erano tutte fuse. Kirk aveva una vecchia Buick Skylark. La chiamavamo la Skymobile. Abbiamo riempito il baule di bottiglie di whiskey con questi tappi neri sciolti. Eravamo degli avvoltoi. Fa parte di ciò che ha reso grandi gli Exodus, la brama e l’ambizione."

Kirk Hammett è stato uno dei membri fondatori degli Exodus fino al 1983, anno in cui si è unito ai Metallica prendendo il posto di Dave Mustaine.