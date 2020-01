Queen, una ragazzina canta ‘Bohemian Rhapsody’ e stupisce tutti. Video

Nel corso di una recente puntata di America's Got Talent una ragazzina - che compie oggi, 10 gennaio, 14 anni - ha cantato uno dei brani più famosi della band un tempo guidata dal compianto Freddie Mercury. La norvegese Angelina Jordan ha interpretato la canzone dei Queen “Bohemian Rhapsody” e con la sua esecuzione ha sorpreso tutti, dai giudici del talent show canoro alla stessa formazione britannica di “We Will Rock You”.

Il video con l’esecuzione di Angelina è stato condiviso dal profilo ufficiale Twitter dei Queen. Il post è accompagnato da un commento in cui si legge:

“Wow! Che interpretazione di ‘Bohemian Rhapsody’!”

Angelina Jordan - che, a seguito della vittoria di Norway's Got Talent, nel 2014 si è esibita al concerto in occasione dell'attribuzione del Premio Nobel per la Pace interpretando"What a Wonderful World” di Louis Armstrong - ha all’attivo un singolo di Natale, pubblicato nel 2015, l'Ep eponimo del 2017 l'album "It's magic" del 2018.

Adam Lambert, che dal 2012 accompagna i Queen in tour come cantante, nel 2009 aveva interpretato proprio “Bohemian Rhapsody” durante il provino per American Idol e aveva attirato l’attenzione di Brian May.