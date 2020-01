Piero Ciampi: in scena lo spettacolo-tributo di Porfirio Rubirosa

Debutterà sabato 25 gennaio, al Centro Culturale Candiani di Venezia Mestre (biglietti acquistabili su vivaticket.it), "Te lo faccio vedere chi sono io", un recital-concerto scritto, diretto e interpretato dall'artista veneto Porfirio Rubirosa e dedicato al cantautore Piero Ciampi, del quale il prossimo 19 gennaio ricorrerà il quarantennale della scomparsa.

Lo spettacolo alterna brani di Ciampi eseguiti in trio acustico, parti recitate che riprendono esattamente parti di recital di Piero Ciampi e parti in prosa che contengono molte testimonianze inedite, raccolte dalle voci di amici e collaboratori di Ciampi, ricostruendo la parabola artistica del livornese, e con essa anche quella della musica italiana, dalla nascita dei cantautori, al rapporto tra Ciampi e Luigi Tenco, dalla storica partecipazione del poeta livornese al Premio Tenco del 1976 all’ultima apparizione in Rai con Gianni Marchetti.



Allo spettacolo parteciperanno anche ospiti, diversi a seconda della località in cui verrà messo in scena: fra questi sono annunciati Pino Pavone (cantautore e principale collaboratore di Piero Ciampi), Marcello Micci (amico intimo di Piero Ciampi), Lucia Rango (cantante per la quale Piero Ciampi ha scritto e prodotto numerosi brani), Gianni Della Cioppa, Renato Marengo (giornalisti musicali), Gerardo Tango (cantautore), e altri, che arricchiranno il racconto storico con la loro personale testimonianza.Chi fosse interessato ad ospitare il recital può scrivere alla mail info@solitisospetti.com