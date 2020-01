"Abbey Road" dei Beatles negli Stati Uniti è il vinile più venduto degli anni Dieci

Secondo un rapporto di Nielsen Music che riassume le vendite di musica negli Stati Uniti nel corso degli anni Dieci, “Abbey Road” (leggi la nostra recensione) dei Beatles è stato l'album in vinile più venduto del decennio.

La classifica dei dieci album in vinile più venduti degli ultimi dieci anni – che potete consultare più sotto - è quasi interamente occupata da album di artisti che hanno fatto la storia, come Beatles, Pink Floyd, Bob Marley, Miles Davis e Fleetwood Mac.

Nella Top Ten compaiono infatti solo due album pubblicati nel decennio in questione: la colonna sonora dei Guardiani della Galassia (che, tra l'altro, comprende interamente brani pubblicati negli anni '60 e '70) e “Born to Die” (leggi la nostra recensione) di Lana Del Rey.

Nielsen riporta inoltre che Drake è stato il numero uno per quanto riguarda lo streaming; che “21” (leggi qui la nostra recensione) di Adele ha avuto la maggiore vendita di album del decennio e che "Uptown Funk!" di Mark Ronson e Bruno Mars guida la classifica dei singoli.

Classifica dei 10 vinili più venduti negli anni '10:

01 Beatles: Abbey Road (558,000)

02 Pink Floyd: Dark Side Of The Moon (376,000)

03 Various Artists: Guardians of the Galaxy Colonna Sonora (367,000)

04 Bob Marley & the Wailers: Legend (364,000)

05 Amy Winehouse: Back to Black (351,000)

06 Michael Jackson: Thriller (334,000)

07 Beatles: Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band (313,000)

08 Fleetwood Mac: Rumours (304,000)

09 Miles Davis: Kind of Blue (286,000)

10 Lana Del Rey: Born to Die (283,000)