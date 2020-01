Bruce Springsteen: in uscita 5 album per la prima volta in vinile

Il prossimo 21 febbraio, cinque album di Bruce Springsteen verranno pubblicati per la prima volta in vinile da Columbia Records/Legacy Recordings. Ogni album è stato stampato a partire dai master originali.

Gli album del Boss che andranno in ristampa sono:

The Rising (2002) ristampato in 2LP per la prima volta dopo oltre 15 anni.

Devils & Dust (2005) pubblicato per la prima volta in vinile a partire dalla sua versione originale.

Live In New York City (2001) in versione 3LP, pubblicato in vinile per la prima volta dalla sua uscita originaria.

Live In Dublin (2007) stampato per la prima volta in vinile.

18 Tracks (1999) disponibile per la prima volta in vinile dopo oltre 20 anni. Il doppio LP presenta rarità come il demo originale di "Born In The U.S.A" e brani esclusivi come "Trouble River", una ri-registrazione del 1999 di "The Promise" e la versione originale di "The Fever" di Bruce resa famosa dalla band Southside Johnny and The Asbury Jukes.

Quanto ai prossimi programmi di Springsteen, dopo la pubblicazione dell'album “Western Stars” (leggi la nostra recensione) nel giugno 2019, nulla è ancora certo. Anche se, in una recente intervista, il suo compare di sempre, Little Steven, ha detto ai fan di rimanere sintonizzati, lasciando presagire che qualcosa – un album? un tour estivo? - si stia muovendo.