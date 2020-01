All'asta l'auto in cui viaggiava Tupac Shakur quando gli spararono - GUARDA

L'auto in cui viaggiava il rapper newyorchese Tupac Shakur quando gli spararono, nella notte tra il 7 e l'8 settembre 1996, è ora in vendita per 1,75 milioni di dollari. L'auto riporta quelle che si pensa siano le ammaccature dei proiettili di quella notte.

A Las Vegas (Nevada) Tupac era a bordo della BMW 750Li nera di proprietà del produttore Suge Knight, patron della Death Row Records, che era con lui nell'auto, quando una Cadillac bianca si fermò accanto e aprì il fuoco sui due. Knight riportò lievi ferite, purtroppo Tupac venne colpito quattro volte, un proiettile gli trafisse il polmone destro, e morì in ospedale il 13 settembre successivo.

L'auto, che è stata venduta all'asta dalla Death Row Records, è stata riportata al suo antico splendore dall'attuale proprietario, che ha lasciato intatte quelle che si pensa siano le ammaccature dei proiettili sulla portiera del veicolo.

Celebrity Cars, che sta gestendo la vendita, ha scritto nella descrizione dell'auto:

“Questa è la prima volta che questa auto sia mai stata messa in vendita o in mostra dal 1996. È stata completamente ripristinata allo stato in cui si trovava prima della sua morte ed è stata appena riverniciata. C'è una piccola rientranza crediamo dovuta a uno dei buchi dei proiettili, ma è difficile da dire. Diverso da quello che è completamente restaurato. Le ruote sono state sostituite con le stesse ruote che aveva al momento dell'assalto. Funziona benissimo ed è in ottime condizioni.”

Tupac venne colpito dai colpi di arma da fuoco dopo aver assistito all'incontro di pugilato tra Bruce Seldon e Mike Tyson il 7 settembre 1996, dove si pensa che lui e il suo gruppo di amici abbiano litigato con un presunto membro della gang dei Crips nell'MGM Grand Hotel di Las Vegas.