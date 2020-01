Morrissey, ufficiale: il nuovo album esce il 20 marzo

Promessa mantenuta: il prossimo album di Morrissey, “I Am Not A Dog On A Chain”, tredicesimo disco solista per l’ex Smith, uscirà il prossimo 20 marzo. L’album, ideale seguito del precedente “Low In High School”, è stato registrato in Francia, allo Studio La Fabrique di Saint-Remy-de-Provence, e all’Hollywood’s Sunset Sound, California, insieme ancora una volta al produttore Joe Chicharelli, che con “I Am Not A Dog On A Chain” segna il quarto disco da lui prodotto per il cantante britannico. Ufficializzando la pubblicazione dell’album Morrissey ne ha diffuso anche la tracklist e il singolo apripista, “Bobby, Don’t You Think They Know?”, realizzato in collaborazione con Thelma Houston. Li trovate entrambi qui di seguito:

‘Jim Jim Falls’

‘Love Is On Its Way Out’

‘Bobby, Don’t You Think They Know?’

‘I Am Not A Dog On A Chain’

‘What Kind of People Live in These Houses?’

‘Knockabout World’

‘Darling, I Hug A Pillow’

‘Once I Saw the River Clean’

‘The Truth About Ruth’

‘The Secret of Music’

‘My Hurling Days Are Done’

Chicharelli ha definito il disco il “più avventuroso” del cantante, spiegando: “Ha allargato i confini ancora una volta, sia dal punto di vista della musica sia dal punto di vista dei testi. E dimostrando una volta ancora che come autore e cantante è in una categoria a sé. In verità Morrissey non potrebbe essere nessun altro se non… Morrissey!”.

Tra “Low In High School” e “I Am Not A Dog On A Chain” Morrissey ha pubblicato l’album di cover “California Son”. Se vi fosse sfuggita, ecco qui la nostra recensione.