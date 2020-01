Ozzy Osbourne, il nuovo album ‘Ordinary Man’ esce il 21 febbraio: i dettagli

Sono finalmente arrivati i dettagli della prossima fatica di studio, la prima in dieci anni, del veterano del rock britannico già frontman dei Black Sabbath Ozzy Osbourne: “Ordinary Man”, ideale seguito del precedente “Scream”, datato 2010, arriverà sugli scaffali dei negozi il prossimo 21 febbraio. Insieme alla data d’uscita della pubblicazione di cui da qualche mese Ozzy e sua moglie Sharon avevano iniziato a centellinare anticipazioni il cantante britannico ha diffuso anche la traccia, annunciata lo scorso 7 gennaio, realizzata in collaborazione con Elton John, la title track “Ordinary Man”. Potete ascoltarla qui:

Nel brano in pianoforte è chiaramente del celebre pianista e cantante britannico, che canta a partire dalla seconda strofa, mentre la prima è affidata al padrone di casa, Ozzy. L’artista di Pinner non è il solo pezzo grosso a essere stato coinvolto nel dodicesimo album in studio di Osbourne, al quale hanno preso parte anche il chitarrista e il bassista dei Guns N’ Roses Slash – per il brano “Straight to Hell” - e Duff McKagan, il batterista dei Red Hot Chili Peppers Chad Smith e il produttore Andrew Watt alla chitarra. Non solo, perché oltre a loro anche Post Malone – il Principe delle tenebre ha partecipato alla realizzazione di uno dei pezzi, “Take What You Want”, dell’ultimo album di Post Malone, “Hollywood’s Bleeding” - e Tom Morello dei Rage Againsr the Machine, scrive il magazine statunitense Consequence of Sound, prenderanno parte al progetto. “È semplicemente venuto fuori. Slash è un mio caro amico, così come Elton. Quando stavo scrivendo ‘Ordinary Man’ mi ha ricordato una vecchia canzone di Elton e ho detto a Sharon ‘Mi chiedo se canterebbe su questa canzone’. Glielo abbiamo chiesto e, guarda un po’, lui è stato d’accordo e ha cantato e suonato il piano nel brano”, ha raccontato Ozzy a proposito della collaborazione con Elton John e, più in generale, della squadra messa in piedi per il confezionamento dell’intero “Ordinary Man”.

L’occasione per ascoltare dal vivo i brani della nuova fatica di Ozzy dovrebbe arrivare – salvo ulteriori slittamenti, considerando le turbolenze alle quali sono state soggette le date del “No More Tours 2” dell’artista – il prossimo 19 novembre, quando l’ex Black Sabbath andrà in scena, a Bologna, nell’unica data italiana prevista dalla sua tournée.