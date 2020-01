Elodie, guarda il video di ‘Non è la fine’ con Gemitaiz

La cantane romana Elodie, quest’anno in gara al Festival di Sanremo con il brano “Andromeda" - scritto da Mahmood e da Dario "Dardust" Faini - ha annunciato qualche giorno fa l’uscita del suo nuovo album che si intitolerà “This is Elodie”. Il disco uscirà in digitale il prossimo 31 gennaio, pochi giorni prima dell’inizio della kermesse sanremese, e in versione fisica il 7 febbraio.

Oggi, 9 gennaio, la voce di “Un'altra vita” ha pubblicato la prima anticipazione del suo nuovo lavoro discografico che, come già annunciato, si tratta del duetto con Gemitaiz su "Non è la fine”. Il singolo è accompagnato dal video diretto da Attilio Cusani, riportato di seguito.

Ecco la copertina del singolo “Non è la fine”, realizzata da Corrado Grilli - nome all’anagrafe del rapper Mecna che, in qualità di graphic designer, ha lavorato alle copertine di diversi artisti come, per esempio, Marracash, Fabri Fibra, Ghali e altri.