David Lee Roth: ‘Eddie Van Halen non se la passa bene’

Ieri sera, 9 gennaio, ha preso il via la residency a Las Vegas del frontman dei Van Halen David Lee Roth. Poco prima del concerto andato in scena all’House of Blues, il cantante del gruppo di “1984” ha scambiato due chiacchiere con Jason Bracelin. Durante l’intervista per il Las Vegas Review-Journal, David Lee Roth ha raccontato che il suo compagno di band Eddie Van Halen “non se la passa bene”.

Raccontando della sua decisione di impegnarsi in una residency a Las Vegas, mentre la situazione dei Van Halen continua a essere incerta, Roth ha detto:

“Ed non se la passa bene, e cantare e ballare sono abilità che si perdono. Se si ha la capacità, è qualcosa che deve essere fatto regolarmente, se non per il brivido e la magia di creare con altri spiriti incandescenti."

Lo scorso mese di novembre la testata di gossip statunitense TMZ aveva riferito che Eddie Van Halen era uscito dall’ospedale dopo essere stato ricoverato per qualche giorno a causa delle complicazioni dovute alle cure per il cancro alla gola che gli fu diagnosticato quasi vent'anni fa.

David Lee Roth - che, presentando la sua residency a Las Vegas, lo scorso settembre aveva dichiarato all’emittente radiofonica di Detroit WRIF: “Credo che ormai i Van Halen siano finiti.” - ieri sera ha eseguito dal vivo sul palco dell’House of Blues alcuni brani della formazione di Pasadena e canzoni della sua carriera solista come “Dance the night away”, “Panama”, “Jump”, “Just a gigolo” e “California girls”. Ecco alcuni video del live: