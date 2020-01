Album più venduti in Italia nel 2019: indipendenti protagonisti

Il 2019 è stato un anno importante per la discografia indipendente italiana rappresentata da PMI, l’Associazione dei Produttori Musicali Indipendenti: artisti di etichette indipendenti hanno conquistato diverse prime posizioni all’interno delle classifiche di vendita e di ascolto relative all’anno appena concluso.

In base ai dati registrati da FIMI/GfK - come già riportato dall’annuale Top of the Music - l’album più venduto in Italia nel corso del 2019 è “Colpa delle favole” di Ultimo, uscito il 5 aprile 2019 per l’etichetta indipendente Honiro Label. Il cantautore romano occupa la top ten anche con il suo precedente disco “Peter Pan” (2018).

Il brano più trasmesso in radio nel 2019 è, invece, “Girls go wild” di LP (X-Energy, 2018), secondo la Classifica ufficiale Airplay Radio rilasciata da EarOne nei primi giorni del 2020.

Inoltre, i dati sugli ascolti di "2019 in musica", pubblicati dal servizio di streaming Spotify, vedono Ultimo come artista più ascoltato in Italia e “È sempre bello” di Coez - title track dell’album uscito per Carosello Records il 29 marzo 2019 - come canzone più ascoltata nel nostro Paese nel corso del 2019.

Andrea Bocelli con l’album “Sì”, pubblicato da Sugar – candidato ai Grammy Awards nella categoria "Best Traditional Pop Vocal Album" – ha scalato le classifiche internazionali conquistando la prima posizione in USA e UK (un traguardo mai raggiunto prima da un artista italiano).

Il cast degli artisti in gara alla settantesima edizione del Festival di Sanremo conta della presenza di quattro artisti indipendenti. L’Associazione dei Produttori Musicali Indipendenti è, infatti, presente nella sezione Big con Diodato (Carosello Records), Raphael Gualazzi (Sugar), Paolo Jannacci (Ala Bianca) e Le Vibrazioni (Artist First).

“Il 2019 ha confermato la centralità dell’industria discografica indipendente in Italia". Ha detto Dario Giovannini, Vicepresidente PMI, e ha aggiunto: