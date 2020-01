Tom DeLonge ha venduto i suoi diritti sulle canzoni dei Blink-182

L’ex sodale di Mark Hoppus e Travis Barker, Tom DeLonge, ha ceduto i propri diritti sul catalogo dei Blink-182 alla società di investimento musicale Hipgnosis Songs. La società britannica ha acquisito il 100% dei diritti d’autore del cantante e chitarrista - che ha lasciato la band di “Enema of the state” nel 2015 ed è stato sostituito da Matt Skiba.

Merck Mercuriadis, fondatore della Hipgnosis Songs - società che in passato aveva acquisito cataloghi simili anche da Jack Antonoff e dai Chainsmokers - ha detto, stando a quanto riportato dal New Musical Express:

Tom DeLonge ha raccontato: “È un onore fare musica da così tanti anni e poter collaborare con il grande team Hipgnosis a sostegno del mio lavoro.” L’ex Blink-182 ha poi aggiunto:

“Questa è un'opportunità perfetta per me non solo per celebrare il mio passato, ma anche per darmi le basi per creare musica ancora per molti decenni."