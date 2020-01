NUOVOIMAIE: oltre 50 milioni di fatturato nel 2019 (e una grande festa per i 10 anni)

Un fatturato da oltre 50 milioni di euro, più di 70 accordi siglati con altrettante collecting estere per il recupero dei diritti connessi dagli artisti iscritti e oltre 12mila soci diretti iscritti: sono questi i numeri di NUOVOIMAIE per il 2019. E per il 2020 la società ha già ratificato lo stanziamento di 5 milioni di euro per progetti a favore degli artisti del settore audiovisivo e "una somma importante" - ma ancora da quantificare - per quelli relativi al settore musica.

Il prossimo maggio il NUOVOIMAIE ospiterà a Roma lo SCAPR, organismo che riunisce tutte le collecting del mondo che si occupano proprio dei diritti degli artisti: una tre giorni a cui parteciperanno le principali realtà che si pongono l’obiettivo della tutela del diritto connesso nell’intento di dare nuova forza e vigore all’intero comparto anche alla luce di quanto stabilito dalla nuova Direttiva Copyright.

Nell’ambito dei festeggiamenti per i suoi primi dieci anni, il NUOVOIMAIE darà vita, in occasione del Natale di Roma 2020, a una serie di iniziative che, per l’intera settimana del 21 aprile, avranno al centro il ruolo dell’artista e di Roma, celebrandola nel cinema, nella musica e nelle arti. Coinvolgendo noti attori, musicisti e personaggi del mondo dello spettacolo per incontri, letture, concerti, proiezioni, lezioni e altre iniziative: "Sicuramente possiamo ancora migliorare - dice Andrea Miccichè, presidente NUOVOIMAIE -, ma potremo farlo se avremo i soci e i mandanti vicino nell’affetto e nelle critiche. Perché è soltanto attraverso il continuo scambio di idee che potremo raggiungere l’eccellenza a cui tanto auspichiamo. Una cosa è certa, il NUOVOIMAIE continuerà a lavorare per la tutela dei diritti degli artisti".