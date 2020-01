L'imperdibile mega-tributo a Prince: ci sono anche Foo Fighters e Chris Martin

Un mega-tributo a Prince con la partecipazione di - tra gli altri Foo Fighters, il leader dei Coldplay Chris Martin e John Legend: sarà questo "Let's go crazy: The Grammy Salute to Prince", l'evento che il prossimo 28 gennaio - due giorni dopo la cerimonia di consegna dei Grammy Awards - vedrà alcune delle star del pop, del rock e della musica r&b internazionale radunarsi al Los Angeles Convention Center per celebrare la musica della compianta rockstar di "Purple rain".

La direzione musicale dell'evento è stata affidata a Sheila E., a lungo collaboratrice di Prince. La lista degli ospiti è lunga e comprende nomi di primissimo piano: dagli Earth Wind & Fire a Chris Martin, passando per Mavis Staples, Alicia Keys, John Legend, Usher, Beck, Foo Fighters e St. Vincent.

Bocche cucite sulla scaletta e sulle canzoni di Prince che i vari ospiti faranno ascoltare sul palco del Los Angeles Convention Center. Il produttore televisivo Kenneth Ehrlich - lo show sarà ripreso e andrà in onda in tv il prossimo aprile - si limita a dire: "Ci saranno molti successi, la scaletta coprirà l'intera carriera di Prince". "Contribuire a celebrare la vita di un caro amico e farne al tempo stesso parte come direttore musicale è fantastico", fa invece sapere Sheila E.