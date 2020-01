Pooh: da domani in edicola la discografia completa

Un po' alla volta anche da noi si comincia a lavorare con regolarità sul recupero e sulla rivalutazione delle produzioni discografiche di repertorio. Alcune operazioni sono evidentemente d'occasione, legate magari a certi anniversari della pubblicazione di singoli album o ricorrenze della nascita o della morte di artisti affermati. Altre sono più ampie e articolate, e - rispetto al passato, anche recente, in cui certe discografie complete venivano semplicemente ripubblicate in allegato a giornali, spesso con la rinuncia ai libretti originali dei CD ridotti a semplici foglietti con la tracklist - sembra che finalmente si sia compreso che la ripubblicazione di una discografia è un'ottima occasione per ampliare e approfondire la conoscenza di certi artisti e di certi album; cosa, peraltro, che è consigliabile, oltre che più agevole, realizzare quando gli artisti omaggiati sono ancora viventi (in questo caso, purtroppo, del gruppo di lavoro originario non c'è più Valerio Negrini, primo batterista e poi autore di buona parte dei testi delle canzoni, scomparso prematuramente nel 2013).

La discografia dei Pooh era già stata oggetto parecchi anni fa di una riproposta in edicola, in abbinamento con un noto settimanale, ma l'iniziativa annunciata oggi promette di essere più completa e più significativa; oltretutto, ora che i Pooh hanno (almeno per ora, con loro non si può mai escludere qualche ritorno…) chiuso la loro attività discografica comune, c'è l'opportunità di rivedere in prospettiva storica l'intero arco della loro attività. Che permetterebbe anche, come mi auguro, di superare certi storici snobismi della sedicente critica musicale, per restituire al gruppo il ruolo centrale che ha avuto nella storia della musica leggera italiana in cinquant'anni di attività.

Da domani 10 gennaio arriverà dunque in edicola la collana "Pooh - Le canzoni della nostra vita": curata da un esperto e appassionato qual è Paolo Maiorino, responsabile del catalogo Sony Music, riproporrà settimanalmente tutti gli album in studio e i migliori live del gruppo in ben 32 CD (29 CD singoli, in vendita a 9,90 euro ciascuno; 2 doppi CD, a 12,99 euro ciascuno; e un triplo CD, a 14,99 euro) in un’elegante edizione, nell'ultima versione di rimasterizzazione, e ampliata da contenuti esclusivi. Ogni uscita sarà infatti arricchita da un fascicolo, corredato da foto, immagini e interviste inedite, in cui gli artisti raccontano aneddoti e curiosità sulla nascita dei brani che li hanno resi celebri.

A dare il via alla collezione sarà “Opera Prima” (1971), l’album che ha segnato una svolta nella storia artistica della band, il primo pubblicato con la casa discografica CBS e con il produttore Giancarlo Lucariello,

Sono gli stessi membri della band, nel booklet che accompagna l’uscita, a svelare i retroscena di alcuni dei brani (come "Pensiero", "Tanta voglia di lei", "Tutto alle tre", "A un minuto dall'amore") che avrebbero segnato l’inizio della vera grande stagione del gruppo, destinata a durare per decenni.

"La vera storia dei Pooh inizia lì" - dichiara Riccardo Fogli - "con Giancarlo Lucariello e un album, 'Opera Prima' destinato a entrare nella storia con la forza delle sue canzoni".

Ecco il piano completo dell'opera:



Opera Prima, 10/01/2020

Uomini soli, 17/01/2020

Rotolando respirando, 24/01/2020

Buona fortuna, 31/01/2020

Giorni infiniti, 07/02/2020

Viva, 14/02/2020

Asia non Asia, 21/02/2020

Parsifal, 28/02/2020

Dove comincia il sole, 06/03/2020

Alessandra, 13/03/2020

Stop, 20/03/2020

Amici per sempre, 27/03/2020

Palasport (doppio CD), 03/04/2020

Poohlover, 10/04/2020

Il cielo è blu sopra le nuvole 17/04/2020

Un po' del nostro tempo migliore, 24/04/202

Cento di queste vite, 01/05/2020

Boomerang, 08/05/2020

Opera seconda, 15/05/2020

Il colore dei pensieri, 22/05/2020

Ascolta, 29/05/2020

Beat ReGeneration, 05/06/2020

Pinocchio, 12/06/2020

Forse ancora poesia, 19/06/2020

Un posto felice, 26/06/2020

Aloha, 03/07/2020

Dove comincia il sole live (doppio CD), 10/07/2020

Oasi, 17/07/2020

Tropico del Nord, 24/07/2020

Hurricane, 31/07/2020

Musicadentro, 07/08/2020

Pooh 50 - L'ultimo abbraccio (triplo CD) 14/08/2020