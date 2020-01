Giulia Ananìa rinnova il contratto in esclusiva con Warner Chappell Music Italiana

Warner Chappell Music Italiana ha rinnovato il contratto in esclusiva con Giulia Ananìa, cantautrice romana che oltre parallelamente alla sua carriera come solista collabora come autrice con protagonisti della scena pop italiana come - tra gli altri - Fiorella Mannoia, Laura Pausini, Paola Turci, Emma Marrone e Annalisa. "Ringrazio Roberto Razzini per aver creduto in me da quando avevo 26 anni e non avevo mai scritto per altri", commenta la cantautrice: tra le sue canzoni che altri hanno portato al successo ricordiamo "Fatti bella per te" (presentata da Paola Turci in gara a Sanremo nel 2017), "Io di te non ho paura", "Differente", "Il senso". "La sensibilità e il talento di Giulia erano chiaramente percepibili sin dal suo arrivo in Warner Chappell, quando si è presentata a noi come cantautrice. Abbiamo lavorato insieme a lei per farla conoscere come autrice e in questo suo persorsi di crescita e di maturazione Giulia ha saputo farsi apprezzare per la sua vena creativa e poetica", fa sapere Roberto Razzini, managing director della società di edizioni. L'ultimo album di Giulia Ananìa è "Come l'oro", uscito nel 2017 e contenente collaborazioni con - tra gli altri - Coez, Lucci e Marta Venturini (già produttrice di "Mainstream" di Calcutta).