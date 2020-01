Dente, ascolta la nuova canzone ‘Cose dell’altro mondo’

Dopo “Anche se non voglio” e “Adieu” è la volta di “Cose dell’altro mondo”, l’ultimo singolo, diffuso oggi, 9 gennaio, da Dente: tutti e tre i brani anticipano il prossimo lavoro discografico di Giuseppe Peveri, ideale seguito di “Canzoni per metà”, del quale ancora non si conosce la data d’uscita. Il cantautore emiliano presenta così il nuovo brano: “‘Cose dell’Altro Mondo’ è una canzone ambientata in provincia tra i sogni e i ricordi, i vecchi amici e il tempo che passa in mezzo alla nebbia e dentro ai bar”.

Il nuovo disco di Dente sarà portato in tour dall’artista di Fidenza a partire dal prossimo 13 marzo, quando la tournée debutterà alla Latteria Molloy di Brescia. La serie di date si concluderà a Torino, allo Spazio 211, il 25 aprile. Il calendario completo:

13 MARZO – Latteria Molloy – BRESCIA

14 MARZO – New Age – RONCADE (TV)

20 MARZO – Locomotiv Club – BOLOGNA

21 MARZO – Bronson Club – RAVENNA

27 MARZO – Casa delle Arti – COVERSANO (BA)

28 MARZO – Officine Cantelmo – LECCE

3 APRILE – Hall – PADOVA

17 APRILE – Teatro Alfieri – MONTEMARCIANO (AN)

18 APRILE – Common Ground – NAPOLI

25 APRILE – Spazio 211 – TORINO

Dente ha debuttato nel mercato del disco nel 2006 con “Anice in bocca” ma è con i due album successivi, “Non c’è due senza te” (2007) e “L’amore non è bello” (2009), che ha raggiunto il grande pubblico. Sono poi seguiti i due album “Almanacco del giorno prima” e “Canzoni per metà”, pubblicati il primo nel 2014 e il secondo nel 2016.