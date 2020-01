David Bowie, le campane della chiesa suonano ‘Life On Mars?’ per il suo compleanno

Ieri, 8 gennaio, David Bowie avrebbe compiuto 73 anni se il 10 gennaio del 2016 non fosse venuto a mancare nel suo appartamento di New York dopo che, diciotto mesi prima, al cantautore britannico era stato diagnosticato un tumore al fegato. Una chiesa di Amsterdam, però, ha voluto augurare lo stesso buon compleanno al Duca Bianco intonando con le sue campane il celebre brano dell’artista contenuto in “Hunky Dory” (1971) “Life on Mars?”. A omaggiare la voce di “Heroes” è stata la chiesa, risalente al diciassettesimo secolo, Zuiderkerk. Potete ascoltare questa speciale versione di “Life on Mars?” nel video diffuso via Twitter dal meteorologo Peter Gibbs:

Just a 17th century church playing Bowie#Amsterdam pic.twitter.com/wYhkiriFGU — Peter Gibbs (@PeterGWeather) January 7, 2020

Sempre nel giorno in cui Bowie avrebbe spento le sue settantatré candeline è stata annunciata la pubblicazione di un EP, “Is It Any Wonder?”, d’inediti e rarità del cantante e di un disco dal titolo “ChangesNowBowie”, composto da brani in prevalenza acustici dalle prove per il live di Bowie al Madison Square Garden di New York del 1996.

Proprio nel giorno del suo compleanno, nel 2016, usciva l’ultimo capitolo discografico di David Bowie, “Blackstar”. L’artista sarebbe morto due giorni dopo affidando al disco, il venticinquesimo della carriera di Bowie, il suo testamento musicale e poetico.