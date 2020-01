Grammy 2020, annunciati i primi performer: di chi si tratta

Il sito ufficiale dei Grammy ha reso nota la prima tranche di performer che accompagnerà le assegnazioni dei prestigiosi premi della Recording Academy, previsti quest’anno per il prossimo 26 gennaio, come di consueto allo Staples Center di Los Angeles: alla sessantaduesima edizione dei Grammy Awards andranno in scena Billie Eilish, Lizzo, Black Selton, Gwen Stefani e gli Aerosmith.

La giovanissima voce di "bad guy", Billie Eilish, arriva sul palco dei Grammy forte di sei nomination, mentre la collega Lizzo di nomination ne ha portate a casa otto. Per entrambe si tratterà della prima esibizione sul palco della storica cerimonia nata sul finire degli anni Cinquanta. Quanto a Gwen Stefani e Blake Shelton i due, che nella vita sono una coppia, si esibiranno insieme sulle note del loro ultimo singolo, “Nobody But You”, uscito il mese scorso. Metteranno invece in scena un medley del loro repertorio gli Aerosmith, che per i Grammy 2020 saranno omaggiati con il riconoscimento di “Person of the Year”. La band di Steven Tyler tonerà così sulla scena dei Grammy circa trent’anni dopo il suo debutto alla cerimonia, avvenuto nel 1991.

L’elenco completo delle nomination ai Grammy 2020, diffuso lo scorso mese di novembre, lo trovate qui. La cerimonia sarà presentata, per il secondo anno consecutivo, da Alicia Keys.