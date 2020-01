TikTok: 'Via la disinformazione dalla nostra piattaforma'

Con un comunicato ufficiale diffuso ieri, mercoledì 8 gennaio, TikTok - la piattaforma social controllata dal colosso informatico cinese ByteDance - ha annunciato un massiccia campagna di contrasto a contenuti postati da propri utenti volti a disinformare o a veicolare l'opinione pubblica in modo fuorviante. Come riferisce l'agenzia Reuters, lo spazio virtuale fondato da Zhang Yiming si riserverà di rimuovere contenuti che potrebbero "causare danni alla salute delle persone o alla sicurezza pubblica", con particolare attenzione verso quelle che sono state definite "campagne di disinformazione".

Dopo il bando alla pubblicità politica, questi nuovi provvedimenti si inseriscono nella strategia messa in atto da ByteDance per rassicurare gli interlocutori internazionali, soprattutto americani: negli Stati Uniti la app che permette l'accesso alla piattaforma è stata vietata sui telefoni cellulari in uso ai dipendenti del governo perché considerata - come dichiarato dal colonnello Ochoa, portavoce delle forze armate - "una minaccia informatica", è l'acquisizione di TikTok da parte di ByteDance è ancora al vaglio della locale autorità garante per la concorrenza e il libero mercato.