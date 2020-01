Jeremy Sirota passa da Facebook Music a Merlin

L'agenzia per i diritti digitali per il settore delle etichette indipendenti Merlin ha nomimato il suo nuovo CEO: si tratta di Jeremy Sirota, già parte del team di Facebook Music. Sirota succede Charles Caldas. CEO di Merlin dalla fondazione dell'agenzia nel 2007.

In precedenza, Sirota ha ricoperto posizioni anche presso Warner Music Group, culminando nella sua nomina a SVP e Head of Business & Legal Affairs sia per Warner-Elektra-Atlantic (WEA), divisione Warner per artisti e servizi etichetta, sia per Alternative Distribution Alliance (ADA ), Il braccio di distribuzione indipendente di Warner.

Contestualmente, Merlin ha annunciato nuovi ingressi nel board, aggiungendo membri provenienti da diverse parti del mondo_ Alexandria Hock (Better Noise Music), Carlos Mills (Mills Records), Chan Kim (FLUXUS, Inc), Katie Alberts (Reach Records), Marie Clausen (Ninja Tune), Merida Sussex (Stolen Recordings), Michael Ugwu (Freeme Digital) and Pieter van Rijn (FUGA).

“Sono onorato per questa opportunità di guidare Merlin, a servizio delle etichette indipendenti di tutto il mondo", ha dichiarato Sirota. "Il team di dirigenti e dipendenti di Merlin è rispettato in tutta la comunità musicale e non vedo l'ora di lavorarci a stretto contatto . Con il mercato della musica digitale potenzialmente sull'orlo di un'altra ondata di cambiamento trasformativo, è fondamentale che le etichette indipendenti continuino ad avere un'organizzazione che rappresenti i loro interessi, assicuri che il valore del loro repertorio sia rispettato e sia al passo con l'innovazione".