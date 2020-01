Red Hot Chili Peppers, la conferma: un nuovo disco con Frusciante

A poco meno di un mese dall'annuncio del ritorno di John Frusciante è rientrato nel band losangelina, i Red Hot Chili Peppers confermano di essere al lavoro su un nuovo abum con il chitarrista. Sarebbe il primo in quasi 14 anni: Frusciante aveva partecipato alle registrazioni di "Stadium arcadium" del 2006, mentre Josh Klinghoffer, che aveva preso il suo posto, aveva suonato in "I'm with you" (2011) e "The getaway" (2016).

Il batterista ha dichiarato a Rolling Stone:

John è tornato nella band e tutti lo sanno. Siamo entusiasti. Per ora abbiamo solo i festival in programma. Ci concentreremo principalmente su nuove canzoni e scrivere un nuovo disco. Siamo davvero entusiasti di fare nuova musica

I peppers avevao annunciato il rientro di Frusciante con un post pubblicato lo scorso 15 dicembre. Josh Klinghoffer era entrato nella band nel 2009.