Addio a Martin Griffin, batterista di Hawkwind e Hawklords

L'ex batterista degli Hawkwind e degli Hawklords, Martin Griffin, è morto lo scorso lunedì dopo una breve malattia. La notizia è confermata su Facebook da entrambe le band.

Gli Hawkwind hanno scritto: "Un vero gentiluomo e amico che ci mancherà molto", aggiungendo che è morto "in pace circondato dai suoi cari...Era semplicemente l'essere umano più meraviglioso e ci mancherà profondamente".

Gli Hawklords hanno detto: "Martin era un ottimo ufficiale, un gentiluomo della vecchia scuola e un batterista eccezionale, con uno stile riflessivo e dall'approccio rilassato proprio come era lui. Mancherà molto a quelli di noi che lo hanno conosciuto, da Harvey in particolare e alla Hawk-Fraternity di tutto il mondo. I nostri pensieri in questo momento triste sono per suo figlio Jack e per la famiglia. Vola in alto, comandante. Ti amiamo."

Griffin si unì agli Hawklords, insieme al bassista Harvey Bainbridge, suo compagno negli Ark, nel 1978, completando la formazione iniziale con il tastierista dei Pilot Steve Swindells e altri membri degli allora inattivi Hawkwind, tra i quali il cantante Robert Calvert e il chitarrista Dave Brock. Insieme pubblicarono nel 1978 l'album “25 Years On”.

Martin Griffin, oltre che musicista, come scrivono gli Hawlords, "nel suo studio di registrazione in Cornovaglia ha anche registrato molti talenti emergenti come Elvis Costello e gli ABC, e ha aperto la strada a una società di sponsorship musicale di successo che lavora con importanti artisti di tutto il mondo".