ByteDance: la app video cinese Douyin attrae 400 milioni di utenti al giorno

ByteDance, il gestore della app video TikTok, ha affermato che in Cina, dove la app è chiamata Douyin, sta attraendo oltre 400 milioni di utenti attivi ogni giorno a partire dal 5 gennaio, con un sensibile aumento rispetto ai 250 milioni dello scorso anno.

La capacità di Douyin di convogliare un numero sempre maggiore di utenti è fondamentale per la capacità di ByteDance di continuare ad accrescere le proprie entrate nel 2020. Anche se la rapida espansione di TikTok, che non opera in Cina, ha fatto notizia in tutto il mondo, la stragrande maggioranza delle entrate di ByteDance arriva dalla raccolta pubblicitaria online in Cina.

Mentre Toutiao, l'app di feed di notizie di ByteDance, come riporta The Information, è stata una delle principali fonti di entrate pubblicitarie in Cina per anni, le entrate pubblicitarie di Douyin sono aumentate notevolmente lo scorso anno, secondo un investitore di ByteDance. Le entrate della società per il 2019 dovrebbero essere più che raddoppiate rispetto ai 7,2 miliardi di dollari dell'anno precedente, stando a quanto viene riportato con quanti sono addentro a queste questioni finanziarie.