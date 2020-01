Little Steven: “In tour con Bruce e la E Street Band? Come una vacanza”

Steve Van Zandt racconta futuro, presente e passato della sua carriera e del ruolo nella E Street Band e sul suo rapporto con il Boss. Solo pochi giorni fa aveva scritto un “rimanete sintonizzati” ad un fan che gli chiedeva notizie sul per ora presunto ritorno della E Street Band nell’estate 2020. Ora il chitarrista e cantante, in una lunga intervista all’edizione americana di Rolling Stone, ha argomentato, dicendo di essere pronto anche per un tour di due anni: “Sinceramente, è come andare in vacanza”, ha spiegato. E per questo ha scritto recentemente che questi concerti dell’incarnazione attuale dei Disciples of Soul - il suo progetto solista - potrebbero essere gli ultimi. “Non voglio dare niente per scontato”, spiega Steve Van Zandt. Che però poi ha confermato che nessuna decisione è ancora stata presa sul tour della E Street Band:

Fino a quando non vedrò un comunicato stampa, non mi interessa cosa Bruce dice nelle interviste…. Voglio dire, ho fatto dichiarazioni e mi sono già messo nei guai in passato. quindi ho imparato la lezione. Non mi interessa quello che dice. Si lo spero. Potrei anche pensarlo. Ma fino a quando non ci sarà un comunicato stampa, tutto ciò che posso dire è che lo spero e lo penso.

Little Steven ha anche raccontato che lasciare la E Street Band prima dell’uscita di “Born in the U.S.A” è stato l’errore più grande che ha fatto.

È stato il momento decisivo della mia vita. È stato un errore dal quale non mi sono mai ripreso. Finanziariamente, fu una apocalissse. Detto questo, ho tolto anni di vita al governo sudafricano con il progetto Artists United Against Apartheid, nel 1985. Ma vale la pena perdere tutti i miei amici, tutta quello che avevo costruito, per salvare qualche vita? E devi dire: "Sì, certo. Lo era. "Ma io guardo indietro e penso," Cavolo, se solo avessi potuto fare quelle cose e rimanere nella band, avrei avuto la vita perfetta.

Little Steven è tornato nella E Street Band a partire dalla reunion di fine anni ’90, e aveva accennato al rimpianto della scelta anche a Rockol, nel 2015, presentando “The Ties that bind”, il box dedicato a “The river”

Little Stevemn ha raccontato anche di essere stato salvato inventandosi un nuovo mestiere, quello di attore: ha fine anni ’90 ha iniziato a recitare ne “I soprano”, recitando la figura del gangster Silvio Dante. Ma anche lì è tornato il Boss, Bruce: