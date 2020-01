Queen, in arrivo un disco con le canzoni preferite dei fan giapponesi. Ecco quali sono

In vista delle date in Giappone del tour dei Queen con Adam Lambert - che tra il prossimo 25 gennaio e il 30 gennaio faranno tappa a Tokyo, Osaka e Nagoya - sarà pubblicato un greatest hits con le canzoni preferite dei fan giapponesi, votate direttamente dal pubblico asiatico. Il disco, che presenterà dodici brani della band un tempo guidata da Freddie Mercury, uscirà il prossimo 15 gennaio e s’intitolerà “Greatest hits in Japan”. La copia fisica dell’album sarà venduta esclusivamente in Giappone - accompagnata da un DVD con i video musicali delle dodici tracce incluse nel disco - ma la versione digitale sarà disponibile in tutto il mondo.

I fan del Giappone hanno potuto esprimere le loro preferenze tramite un form online disponibile su un’apposita sezione del sito giapponese dei Queen tra il 6 e il 25 novembre. Il pubblico ha potuto votare una sola canzone su 172 brani. Sono stati 11.988 i fan che hanno partecipato e, di seguito, è riportata la classifica con le quaranta canzoni più votate. (Le prime dodici saranno incluse nella tracklist del disco di prossima uscita).

01. Somebody To Love: 1290 voti

02. Don't Stop Me Now: 791 voti

03. Teo Torriatte (Let Us Cling Together): 484 voti

04. Spread Your Wings: 474 voti

05. Killer Queen: 469 voti

06. The Show Must Go On: 429 voti

06. Bohemian Rhapsody: 429 voti

08. '39: 420 voti

09. The March Of The Black Queen: 360 voti

10. Good Old Fashioned Lover Boy: 326 voti

11. Keep Yourself Alive: 300 voti

12. Radio Ga Ga: 291 voti

13. Love Of My Life: 281 voti

14. I Was Born To Love You: 251 voti

15. These Are The Days Of Our Lives: 231 voti

16. Seven Seas Of Rhye: 188 voti

17. Another One Bites The Dust: 183 voti

18. Save Me: 176 voti

19. We Are The Champion: 170 voti

20. Let Me Live: 160 voti

21. Under Pressure: 149 voti

22. Friends Will Be Friends: 142 voti

23. Brighton Rock: 123 voti

24. Too Much Love Will Kill You: 121 voti

24. Liar: 121 voti

24. In The Lap Of The Gods Revisited: 121 voti

27. I Want It All: 117 voti

28. You're My Best Friend: 114 voti

29. Hammer To Fall: 103 voti

30. It's A Hard Life: 102 voti

31. Ogre Battle: 101 voti

32. Innuendo: 97 voti

33. One Vision: 95 voti

33. I Want To Break Free: 95 voti

35. My Melancholy Blues: 94 voti

36. The Fairy Feller's Master-Stroke: 87 voti

37. Nevermore: 83 voti

38. Stone Cold Crazy: 80 voti

39. The Millionaire Waltz: 80 voti

40. You And I: 79 voti

Ecco la copertina del gratest hits riportata da Blabbermouth.net: