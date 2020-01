Taylor Hawkins si esibisce live con Dave Grohl e Perry Farrell: video

Lo scorso 8 novembre il batterista dei Foo Fighters ha pubblicato l’album “Get the money” (leggi qui la nostra recensione) con i suoi The Coattail Riders. Ieri sera, 7 gennaio, Taylor Hawkins ha presentato dal vivo la sua ultima fatica discografica al Jimmy Kimmel Live!. L'artista statunitense, ospite del programma, ha eseguito live alcuni brani tratti dall'ideale seguito di "Red light fever" come “Middle child”, accompagnato dalla sua band e da Dave Grohl alla batteria, e “I Really blew it” con Perry Farrell.

Taylor Hawkins ha annunciato la sua partecipazione allo show ieri sera pubblicando sui social alcune foto del live set.

Sulla pagina Facebook del Jimmy Kimmel Live! sono disponibili altre immagini della puntata, tra cui uno scatto di Dave Grohl alla batteria:

Due giorni fa, inoltre, è stato pubblicato il video che accompagna la canzone "Middle child" che vede anche la partecipazione della figlia di Hawkins, Annabelle.