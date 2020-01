Sonos fa causa a Google per violazione di brevetto

L’azienda statunitense di elettronica di consumo Sonos ha avviato azioni legali contro Google per violazione di brevetto. Il New York Times ha fatto sapere che Sonos ha citato in giudizio Google per aver violato cinque dei suoi brevetti, tra cui quello sulla tecnologia che consente la sincronizzazione degli altoparlanti wireless.

La causa mossa dall’azienda con sede a Santa Barbara segue anni di collaborazione tra Sonos e il gigante di Mountain View. Sonos ha infatti integrato nei suoi altoparlanti una tecnologia che supporta l’assistente vocale e il servizio musicale di Google. L’articolo del New York Times, inoltre, sottolinea che Sonos ha problemi analoghi con Amazon e i suoi prodotti.

Il quotidiano statunitense ha riportato una dichiarazione dell’amministratore delegato di Sonos in cui ha accusato Google di “aver palesemente e consapevolmente” copiato la sua tecnologia. Google, negando l’accusa, ha affermato che si sarebbe difeso in tribunale.

Sonos ha avviato azioni legali contro Google in due sistemi giudiziari: presso il tribunale federale distrettuale di Los Angeles e l’International Trade Commission degli Stati Uniti, che si pronuncia sulle cause commerciali e può bloccare le importazioni in caso di violazione dei brevetti.