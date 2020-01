Tommaso Paradiso: l'ex produttore dei Thegiornalisti con lui nel nuovo singolo

In "Love", l'ultimo album in studio del trio romano, scioltosi via social dopo il concerto-evento dello scorso 7 settembre al Circo Massimo, si era occupato solamente dei mixaggi, lasciando la cabina di produzione - da lui occupata per "Fuoricampo" del 2014 e "Completamente sold out" del 2016 - a Dario "Dardust" Faini, diventato di fatto il nuovo produttore di riferimento del pop italiano. Ora, invece, Matteo Cantaluppi torna ad essere il braccio destro di Tommaso Paradiso, almeno per il secondo singolo solista dell'ex frontman dei Thegiornalisti dopo lo scioglimento. È sua la produzione di "I nostri anni", in uscita questo venerdì, 10 gennaio, dopo "Non avere paura".



Per Paradiso la nuova canzone è una sorta di manifesto, al pari - dice lui - di "Promiscuità" e "Sold out", i successi contenuti rispettivamente nel disco dei Thegiornalisti del 2014 e in quello del 2016:

"“I nostri anni' nella linea temporale della mia carriera è una sorta di canzone manifesto, un po' come lo sono state 'Promiscuità' o 'Sold Out'. È come se ad un certo punto dovessi mettere un punto, tirare le somme, fare una foto che sappia cogliere un passaggio importante della mia vita. E questo è ciò che in effetti rappresenta 'I nostri anni' per me. L'amicizia, l'amore, la mia città, il mio passato e il mio presente che vivono insieme in una sola canzone".

E così, mentre degli altri due componenti della band, il chitarrista Marco Rissa (che dopo lo scioglimento aveva duramente attaccato il frontman) e il batterista Marco Primavera, sembrano essersi perse le tracce, Paradiso fa un piccolo passo in avanti verso il suo primo disco solista. L'album, attualmente in fase di lavorazione, dovrebbe arrivare nei negozi entro il prossimo autunno: il relativo tour partirà il 21 ottobre dal Palazzo dello Sport di Roma e vedrà il cantautore esibirsi nei palasport, stavolta con una nuova band.