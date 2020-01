David Bowie, esce la graphic novel 'Stardust, Rayguns & Moonage Daydreams'

Sarà pubblicata il prossimo 10 gennaio da Panini "Bowie - Stardust, Rayguns & Moonage Daydreams", graphic novel basata sulla biografia della voce di "Heroes" realizzata da Michael e Laura Allred su sceneggiatura di Steve Horton: la "biografia a fumetti" di David Bowie - da 160 pagine - sarà resa disponibile in cartonato cucito (con una confezione dedicata in PVC) a colori al prezzo di 24 euro.

Micheal Allred ha già firmato graphic novel molto popolari oltreoceano come "Madman", "Red Rocket 7" e "iZombie", spesso realizzate insieme alla moglie Laura Allred, già vincitrice di un Eisner Award per i lavori su "iZombie" e "Madman All-New Giant-Size Super-Ginchy Special". Steve Horton è uno sceneggiatore che in passato ha già collaborato come note case di fumetti come DC, Image, IDW (per "Satellite Falling") e Dark Horse (per "Amala’s Blade").