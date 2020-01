Classifiche italiane 2019, la musica tricolore domina la top ten degli album più venduti

E' "Colpa delle favole" di Ultimo il disco più venduto in Italia nel corso del 2019: a farlo sapere è la FIMI, che nella mattina di oggi, martedì 7 gennaio, ha diffuso l'annuale Top of the Music, compendio sull'andamento delle vendite di album e singoli nel nostro Paese negli ultimi dodici mesi.

Il cantautore romano sale sul gradino più alto del podio lasciandosi alle spalle "Salmo", con "Playlist live": il rapper sardo si mette virtualmente al collo anche la medaglia di bronzo, risultando "Machete Mixtape 4" - l'album collettivo della "sua" Machete Crew - il terzo disco più venduto in Italia nel 2019.

Ultimo mette a segno una doppietta piazzando la sua prova sulla lunga distanza del 2018 "Peter Pan" al quarto posto, davanti "Persona" di Marracash (quinto) e "Start" di Ligabue (sesto). "Paranoia airlines" di Fedez, in settima posizione, precede il trio che chiude il gruppo di testa, composto da "Atlantico on tour" di Marco Mengoni, "Accetto miracoli" di Tiziano Ferro e la colonna sonora di "Bohemian Rhapsody", il biopic dedicato ai Queen che ha riportato la band in tempo guidata da Freddie Mercury all'attenzione del pubblico generalista.

Meno ingombrante ma pur sempre preponderante è la presenza degli artisti nostri connazionali nella top ten dei singoli più venduti: al primo posto si piazza "Una volta ancora" di Fred De Palma feat. Ana Mena, seguito da "È sempre bello" di Coez e "Calma (Remix)" di Pedro Capó. Giù dal podio resta il brano vincitore dello scorso Festival di Sanremo, "Soldi" di Mahmood, che conquistando la quarta posizione si lascia alle spalle "Calipso (with Dadust)" (feat. Sfera Ebbasta, Mahmood & Fabri Fibra) di Charlie Charles e "Dove e quando" di Benji & Fede.

"Con calma" di Daddy Yankee feat. Snow si attesta in settima posizione, lasciandosi alle spalle "Per un milione" dei Boomdabash (altro brano presentato in occasione della sessantanovesima edizione del Festival di Sanremo), il tormentone estivo "Jambo" di Takagi & Ketra, Omi & Giusy Ferreri, e "I tuoi particolari" di Ultimo, primo estratto dell'album capolista "Colpa delle favole" che poco meno di un anno fa contese a "Soldi" di Mahmood la vittoria sul palco del teatro Ariston.

Ecco, di seguito, la top 100 completa degli album più venduti nel 2019 in Italia: