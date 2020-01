Londra, salvato dalle fiamme il club Koko

Il tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco in serivizio nella capitale britannica ha permesso il salvataggio del Koko, storica sala da concerti di Camden Town, a Londra, che nel corso della sua storia ha ospitato le esibizioni di moltissime star del rock e del pop: come riferito dal britannico New Musical Express, la London Fire Brigade è stata chiamata verso le 21 (22 in Italia) della sera di ieri, lunedì 6 gennaio, dopo che alcuni passanti avevano osservato delle fiamme provenire dal tetto dell'edificio, attualmente sottoposto a lavori di ristrutturazione. Le squadre intervenute sul posto hanno dichiarato la situazione sotto controllo solo nelle prime ore della mattina di oggi, martedì 7 gennaio: nonostante buona parte del tetto sia andata effettivamente distrutta, il lavoro di contenimento operato dai Vigili del Fuoco locali ha impedito danni strutturali all'immobile, che quindi dovrebbe essere dichiarato agibile dopo le inevitabili procedure di messa in sicurezza.

Al momento non sono state formulate ipotesi sulle cause del rogo, che - fortunatamente - non ha provocato feriti.

Un tempo noto come Camden Theatre, poi divenuto negli anni Settanta il Music Machine, il club Koko - aperto con questo nome dal 2004 - ha ospitato sul proprio palco gli show di alcune delle star del rock e del pop più note a livello internazionale come Red Hot Chili Peppers, Madonna, Christina Aguilera, Prince, Coldplay, My Chemical Romance, Emma Marrone, Oasis, Bruno Mars, Thom Yorke, Amy Winehouse, Lady Gaga, Killers, Kanye West, Katy Perry, Demi Lovato, Usher, Noel Gallagher e molti altri. La riapertura del club era attesa per la primavera del 2020: non è chiaro, al momento, se l'incendio della scorsa notte possa ritardare il ritorno in attività del locale.