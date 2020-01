Ozzy Osbourne, collaborazione con Elton John per una nuova canzone

Il frontman di Birmingham classe 1948 starebbe collaborando con Elton John a un brano inedito: a rivelarlo è stata la moglie di Ozzy Osbourne, Sharon, nel corso di un'ospitata al programma televisivo americano della CBS The Talk.

Interrogata dalla co-conduttrice Carrie Ann Inaba su che novità il 2020 stia riservando alla già voce dei Black Sabbath, la manager ha spiegato: "Un sacco di cose belle. Innanzitutto stare bene. Poi tornerà a farsi sentire dai suoi fan, facendo la cosa che ama di più, cioè suonare dal vivo. E sì, ci sarà nuova musica, e sarà grandiosa. Molti suoi amici verranno a trovarlo. Sta scrivendo una canzone con Elton [John]. C'è un sacco di roba buona in ballo".

Al momento, tuttavia, ulteriori dettagli sul brano non sono ancora stati resi noti: non è chiaro, per esempio, se il frutto della collaborazione sia destinato a essere incluso nella tracklist di "Ordinary Man", il nuovo album di inediti in studio che Osbourne pubblicherà nei prossimi mesi, probabilmente a febbraio, o se al featuring di lusso possa essere dedicata una pubblicazione singola.

A oggi gli unici nuovi brani di Ozzy diffusi presso il pubblico sono "Under the Graveyard", singolo apripista della dodicesima fatica in proprio dell'istituzione rock britannica, e "Straight to Hell", canzone scritta da Osbourne con la collaborazione di Chad Smith dei Red Hot Chili Pepper e Duff McKagan dei Guns N' Roses, alle session di registrazione ha preso parte un altro elemento della band guidata da Axl Rose, Slash, che ha regalato al veterano collega un assolo di chitarra.

"Ordinary Man" segna il ritorno sulle scene come solista della voce di "Paranoid" dopo dieci anni di assenza: l'ultima prova sulla lunga distanza di Osbourne in proprio, "Scream", risale infatti al 2010.

Ozzy Osbourne è atteso per la sua unica data italiana per il 2020 il prossimo 19 novembre alla Unipol Arena di Casalecchio di Reno, a Bologna.