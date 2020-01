Coachella festival, esce a maggio il documentario per il ventennale

Per celebrare la ventesima edizione del festival Coachella, tenutasi nell'aprile dello scorso anno con - nel ruolo di headliner - Childish Gambino, Tame Impala e Ariana Grande, gli organizzatori della maratona live di Indio, in California, hanno realizzato un documentario che ripercorrerà tutte le edizioni della manifestazione dal 1999 a oggi: il documentario, battezzato "Coachella: 20 Years in the Desert" e realizzato con la collaborazione di YouTube, storico partner del festival targato Goldenvoice, includerà interviste e spezzoni di esibizioni - anche mai resi disponibili prima al pubblico - di alcune delle realtà più importanti passate negli anni dai palchi dell'Empire Polo Club, dai Radiohead di Thom Yorke a Björk, passando per Billie Eilish, Kanye West, Madonna, Daft Punk, Travis Scott, LCD Soundsystem, Pixies, Swedish House Mafia, Jane’s Addiction, White Stripes, Beck e Rage Against the Machine, questi ultimi chiamati nel ruolo di headliner (insieme a Beck e Tool) per la prima edizione del festival, nel 1999, e richiamati a Indio per la prossima, in programma tra i prossimi 10 e 19 aprile.

Il documentario sarà reso disponibile in versione integrale, gratuitamente, sul canale YouTube ufficiale del festival a partire dal prossimo 31 marzo.

Oltre ai Rage Against the Machine, come headliner alla prossima edizione del Coachella sono stati chiamati Travis Scott e Frank Ocean: nel cartellone della "doppia" tre giorni - confermato solo lo scorso 3 gennaio - sono stati annunciati anche, tra gli altri, Calvin Harris, Lewis Capaldi, Flume, il frontman dei Radiohead Thom Yorke, il rapper DaBaby, Lana Del Rey, FKA Twings e Fatboy Slim.

I biglietti per il primo weekend del Coachella 2020 - quello del 10/12 aprile - sono già andati sold-out: al momento sul sito ufficiale della manifestazione sono rimasti disponibili ingressi solo per il secondo fine settimana (quello del 17/19 aprile), a prezzi compresi tra i 504 dollari (più spese e commissioni) del pass standard e i 999 dollari (più spese e commissioni) del pass "vip".